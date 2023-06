Un niño mandó un mensaje de WhatsApp y consiguió abrigo para su familia

El Alto

Un niño, de 13 años, mandó una carta mediante un mensaje de WhatsApp al Brazo Social de la Alcaldía de El Alto, indicando que estaba acongojado por la situación de su familia, su madre, Coraly, estaba triste y deprimida por no tener los recursos para sacar adelante a los suyos.

El programa de beneficio social activó sus recursos y entregó a la señora víveres, insumos, horno y una cocina, con los que podrá emprender un negocio.

La autoridad alteña llegó hasta la casa de Coraly, en la urbanización Júpiter, tras recibir un mensaje del niño, quien relató la difícil situación que atraviesa su familia y la ayuda médica que necesita su hermano, por una enfermedad cerebral.

“La verdad, me hacía falta todas estas cosas. Mi hijo, sin que yo sepa, mandó la carta, me sentía desesperada, estoy agradecida. Ahora voy hacer queques y galletas o algo útil para salir adelante. Vendo en la calle 5 y 6 de la Ceja, a veces salgo con mis hijos cuando no tienen clases”, dijo la beneficiaria.