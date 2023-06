Un poste de cemento de una unidad educativa cayó sobre la cabeza de un niño en los Yungas

La Paz

Un poste de energía eléctrica de cemento cayó sobre la cabeza de un niño de ocho años en una escuela de San Miguel de Huachi de los Yungas. El menor fue trasladado a La Paz al Hospital del Niño para recibir la atención médica especializada.

“El poste le había caído sobre la cabecita de mi hijo. Quiero verlo sanito a mi hijo tal como he mandado”, contó la mamá

Luego de su hospitalización, los médicos aún no emitieron un reporte sobre el estado de salud del infante ya que están a la espera del resultado de una tomografía tomada al menor.

“Mi hijo no está bien, aún no me dieron el resultado de la tomografía, le cayó el poste de cemento y quiero saber cómo está de su cabecita”, dijo la madre.