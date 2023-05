Un taxista fue atracado por un militar y su cómplice durante la madrugada

Cochabamba, Bolivia

Un taxista fue atracado por un militar. El acusado junto a otra persona se subieron al taxi y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle su vehículo. Afortunadamente una patrulla policial se encontraba cerca y los efectivos escucharon los gritos de la víctima.

El hecho se registró la madrugada del 1º de mayo, en la zona de Bella Vista, Cochabamba. Ambos fueron aprehendidos y se identificó que uno de ellos es militar, con grado de sargento. Ahora, se encuentran a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Según la denuncia, dos pasajeros abordaron un taxi de color blanco en Quillacollo y le pidieron al conductor que los lleve a Ironcollo. Sin embargo, al llegar a destino, uno de los pasajeros sacó un arma amenazándolo para robar su vehículo. Prefirió salvar su vida.

"Eran dos tipos, el otro estaba sentado atrás y el de adelante me puso el arma. Agarré, le empujé, forcé el arma y percutí hacia arriba. No le quité, sino que en la misma mano he percutado, he visto que no tenía munición y arranqué de golpe; se fueron atrás, yo me hice a un costado y bajé del auto", relató la víctima.