Una adolescente escapó de su casa y fingió su secuestro para "llamar la atención"

La Paz, Bolivia

Una adolescente, por "querer llamar la atención", fingió su propio secuestro después de una ruptura amorosa. La familia reportó su desaparición en Coroico y la policía la encontró en un alojamiento de El Alto, la madrugada del miércoles sin ningún tipo de lesiones.

La menor incluso mandó fotografías a los padres asegurándose ser víctima de rapto.

Según la policía una decepción amorosa y problemas de conducta habrían propiciado la decisión de la joven de fingir su secuestro. Además, se aprehendió el administrador del alojamiento donde fue encontrada.

La unidad de Trata y Tráfico espera los informes psicológicos de la joven, en busca de establecer responsabilidades.

Omar Zegada, comandante departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que la mayor parte de personas desaparecidas son jóvenes con problemas conductuales, suscitados en el hogar, sentimentales o por perseguir atractivos abandonan sus hogares.

"El caso en particular se ha originado el lunes cuando esta jovencita salió de su casa en la localidad de Coroico para ir a su colegio. Sin embargo, horas más tarde se ha reportado la alerta de los familiares por la desaparición de esta jovencita y, de acuerdo al seguimiento que hicieron los familiares, pudieron determinar de que la jovencita estaría primeramente en algunas localidades cercanas y posteriormente apareció en La Paz", explicó.

Entonces, se hizo un seguimiento de las redes sociales que aún estaba manejando, llamadas y comunicación que tuvo la familia para establecer que estaba en un alojamiento en la ciudad del Alto.

Según el comandante, este hecho habría sido motivado por una tercera persona, que está siendo investigada.

"Tenemos entendido, de acuerdo a las primeras investigaciones que se hicieron, que la jovencita tenía planeado encontrarse con esta tercera persona, pero no pudo acudir al encuentro. La jovencita no supo qué hacer, ni qué decir, ni cómo justificar en su casa, por esa razón, motivada por la tercera persona es inducida a realizar este vídeo que alertó no solamente la familia, sino también alertó a la policía", agregó.