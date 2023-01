Una adolescente increpó a policías que la gasificaron hace dos días

Anoche circuló un video en redes sociales de una adolescente de 14 años encabezando la barricada de mujeres, la menor se manifestó frente a los policías pidiéndoles justicia y libertad para los bolivianos.

Thinka Sofia Jensen con mucho orgullo relata que lo hizo representando a las mujeres, "fui con mi madre y mis primos. No me atrevía, me daba mucho miedo", dice la jovencita que, hace dos días la habían gasificado en El Cristo, mientras participaba de la vigilia que pide la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho.