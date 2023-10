Santa Cruz, Bolivia

La tarde de este jueves una casa, en el municipio de Montero, quedó en cenizas, tras un incendio que se inició cuando la dueña de la casa preparaba somó en su concina de madera.

Bercilia Romero vende cada día somó para poder sustentar a su familia. Como cada día se dispuso a preparar esta bebida, minutos más tarde perdió el control del fuego y su cocina se vio en llamas. Vecinos llegaron al lugar para poder evacuar a los habitantes y ayudar a sofocar el incendio, Mientras los bomberos llegaban, el fuego consumía todo el domicilio.

La casa quedó en medio de cenizas. La señora Bercilia quedó en la nada, junto a su hija y sus siete nietos. Ahora no tienen donde dormir, ni siquiera tienen las olas donde preparaban el somó para vender.

“Estábamos haciendo somó y se me quemó todo, me quedé sin nada, no hay nada. Yo tengo bajo mi cargo 7 niños, por favor pido a la población su colaboración", pidió en medio de lágrimas la señora Bercilia.