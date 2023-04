Una garrafa explotó mientras cocinaba, pide ayuda para su tratamiento médico

Doña Remedios requiere la solidaridad de la población, hace dos semanas sufrió un grave accidente una garrafa explotó cuando se disponía a realizar alimentos para sus hijos.

“No me di cuenta que estaba saliendo gas, mi hijito estaba mal, todos nos enfermamos con resfrío, entonces salí a hacer un mate, porque tenía fiebre y quería agua”, manifestó doña Remedios.

Ella es madre y padre para sus hijos, debido a la tragedia que le tocó vivir no puede continuar trabajando, requiere ayuda para realizarse el tratamiento.

“Fui a prender la cocina y después no recuerdo muy bien, me botó porque explotó la garrafa y me quemé mi mano y mi cara”, aseveró doña Remedios.