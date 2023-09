Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La angustia se apodera de una madre que llegó desde La Paz hace dos semanas en busca de su hijo desaparecido, Teddy Vino Quisbert, de 37 años, quien se desempeñaba como profesor de música en el municipio de San Juan de Yapacaní. El joven fue visto por última vez en abril, y desde entonces, su familia no ha tenido noticias de él.

Con lágrimas en los ojos, la madre de Teddy hace un llamado desesperado a las autoridades locales para que la ayuden a encontrar a su hijo. "Quiero que me ayuden a encontrar a mi hijo, yo no tengo dinero", expresó con tristeza. "Él siempre me decía que me cuidaría, pero ahora no está y no sé cómo encontrarlo".

La denuncia interpuesta por la familia del profesor en la Policía señala que Teddy Vino Quisbert fue visto por última vez en las inmediaciones de la plaza de San Juan, aproximadamente a las 16:30 del sábado 18de abril del año pasado, en compañía de otra persona, quien sería su colega.

De momento, no hay personas aprehendidas en relación a este caso, sin embargo, las investigaciones continúan, ya que pese al tiempo que pasó, su familia no pierde las esperanzas de encontrarlo.

El pasado mes de junio la policía realizó una inspección con canes a orillas del río San Juan en busca del joven, la mamá del educador estuvo presente durante el mismo.