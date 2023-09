Santa Cruz, Bolivia

Una madre de familia denunció que estudiantes de un colegio en Santa Cruz están ofreciendo drogas a su hijo, lo que la llevó a temer por la seguridad y el bienestar del mismo. La mujer afirma que los compañeros le envían fotografías de las sustancias controladas.

La angustiada madre, reveló que su hijo incluso escribió una carta de 'despedida', lo que la dejó desesperada por no poder entender completamente lo que está pasando en la vida de su retoño.

"Mi hijo hizo una carta donde él se despedía de mí y me da impotencia no poder hacer nada porque no me dice qué le está pasando", lamentó la madre.