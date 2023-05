Una mujer llegó a la plaza San Antonio y empezó a regalar dólares a todo el que pasaba por ahí

Cochabamba, Bolivia

El pasado domingo, una mujer de 54 años empezó a regalar dinero en medio de la calle. Esta persona, que al parecer tiene problemas mentales, tenía en su poder un bolso lleno de billetes que eran de verdad, los sacaba y los botaba para que los transeúntes los recojan.

Entonces, fue identificada por guardias municipales que intentaron detenerla, pero no lo lograron. Luego, la encontraron en inmediaciones de la plaza San Antonio obsequiando bolivianos y dólares.

"El guardia municipal ve que la misma no se encontraba muy estable, pero cuando él trata de acercarse, ella sale escapando del micro, de lo cual el guardia ya no puede hacer absolutamente nada. A la media hora, se vuelve a recibir un reporte de que ya varios guardias municipales habrían encontrado a la señora en el sector de San Antonio tirando dólares al aire, regalándole a la gente dinero y que se encontraba con un bolsón. Es ahí donde inmediatamente a la señora se la tiene que retener porque no se veía estable", explicó Herrera.