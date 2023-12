Una niña comió veneno para ratas pensando que se trataba de semillas de girasol

Santa Cruz, Bolivia

El hecho ocurrió en el mercado central del municipio de Warnes, en Santa Cruz, donde una madre denunció que su hija había consumido veneno para ratas pensando que se trataba de semillas de girasol. La menor había encontrado un pequeño sobre entre las tiendas.

“Había pillado un sobrecito de raticida, veneno para ratas, y pensó mi hija que eran semillitas de girasol y se los había metido a la boca, mi comadre de a ladito la vio y se le quitó en el momento y me la dio y cuando le pregunte a mi hija si comió, me dijo que sí, y le dimos leche”, cuenta Rosa Leigue, madre de la niña.

La menor logró expulsar todo lo que había consumido y fue trasladada hasta el hospital de Warnes para recibir atención médica, donde fue estabilizada y se recupera favorablemente.

La madre de la pequeña lamentó que este tipo de productos haya estado al alcance de los niños en el mercado, pidió a las comerciantes tener más cuidado con algunos elementos que guardan o buscan desechar.

“Un poco más de conciencia a los venteros, imagínese si hubiera consumido más, no estaría contando esto ahora, hay que tener más cuidado con las cosas que ocupa la gente, no lo dejen por ahí, si hoy ha sido mi hija, el día de mañana puede ser otra y no lo estaríamos contando ”, añadió la madre en medio de lágrimas.