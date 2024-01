Unifranz Online democratiza el acceso a la educación de calidad

Bolivia

Abrir nuevas formas para aprender y brindar oportunidades para todos, sin importar dónde estén, edad o tiempo, son los objetivos con los que nace Unifranz Online, una nueva iniciativa de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, que democratiza el acceso a la educación de calidad.

El diseño de estrategias participativas efectivas, concretas y evaluables, que permitan el involucramiento y apropiación de un proceso de enseñanza aprendizaje, es la esencia de una educación para todos. “No sólo más educación para más gente, sino más gente en la educación”, señala Informe Faure de las Naciones Unidas.

“Unifranz Online es nuestra apuesta para brindar y democratizar una educación de calidad, gracias al gran avance tecnológico y muy ligada a la innovación educativa; fundamentada y concebida en relación al cumplimiento de nuestra misión y propósito institucional, que es el de transformar la educación en Bolivia”, explica el presidente ejecutivo de Unifranz, Óscar Ágreda Nogales.

Unifranz Online, la nueva apuesta de la Universidad Franz Tamayo, plantea una universidad que no está contenida por límites de horario o geográficos, que se encuentra al alcance de sus estudiantes y se ajuste a sus tiempos y necesidades; una universidad en línea que permita democratizar y hacer accesible la educación de calidad.

Para Ágreda, Unifranz Online permite acceder a la educación superior, a personas que por algún motivo no pudieron estudiar y progresar. Madres y padres de familia, trabajadores de tiempo completo, funcionarios estancados en sus puestos, tienen en común el deseo y la necesidad de obtener un título universitario, pero las responsabilidades cotidianas, la falta de tiempo, de dinero y la lejanía de sus hogares y centros de estudios, muchas veces lo impide.

Unifranz Online utiliza las últimas tendencias tecnológicas para mejorar y transformar la forma en que se enseña y se aprende.

Marco Choque, tramitador por más de 10 años de un buffet reconocido en Bolivia, confiesa que su sueño es litigar como abogado: “comencé a trabajar muy joven, las obligaciones en casa no esperaban. Siempre soñé con ser abogado, los horarios son restrictivos si quieres estudiar. No es cuestión de ganas es cuestión de pensar también en quienes no disponemos del tiempo que quisiéramos para lograr profesionalizarse”.

En Bolivia, al igual que en países de desarrollo relativo, las personas empiezan a trabajar desde temprana edad, esta situación hace que se postergue o trunquen los estudios superiores, afirma Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de la Paz, (FEPLP).

“Muchas personas adquieren sus destrezas en la experiencia laboral, sin que se dé una formación académica. Esta situación, y en muchos casos la escasez de un trabajo estable, influye en la postergación de avanzar y concluir con los estudios universitarios”, señala.

Para tener mejores ingresos, es necesario un mayor nivel educativo, esto ha sido comprobado por varios estudios realizados en el país y en el extranjero, asegura Kempff.

Unifranz Online busca impactar positivamente en la sociedad, transformando la vida de las personas que quieren progresar. “Hemos identificado una gran limitación que es el acceso a la educación de calidad para las personas que han sido en un momento excluidas” apunta Ágreda.

El investigador Alberto José Rivera Choque, en su estudio sobre el impacto de la educación asegura que existe una relación entre el grado de educación de las personas y los niveles salariales que perciben.

El estudio menciona que los ingresos por hora de las personas se incrementan en 10,16% por el nivel educativo culminado y 0.92% por cada año de estudio realizado. “Cuanto más alto es el nivel de escolaridad y nivel educativo, mayores son los ingresos percibidos por las personas y, a través de ello, una mejor calidad de vida”, enfatiza Rivera.

Para Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), alcanzar mejores puestos de trabajo, de estatus o realizar una aspiración personal suelen ser las principales motivaciones para seguir estudiando.

“La motivación económica es una de las más importantes. El ingreso de las personas con más educación es en promedio mayor a las que tienen menor formación. Las personas que poseen estudios universitarios han adquirido mayores capacidades, lo que las hará más productivas y por ello mejorará sus posibilidades de empleo y de ingreso. A nivel general, una sociedad más educada es una sociedad más próspera. Esto es lo que muestran muchos estudios y por ello la preocupación en los países más desarrollados y emergentes por mejorar sus niveles de educación”, apunta.

Unifranz Online utiliza las últimas tendencias tecnológicas para mejorar y transformar la forma en que se enseña y se aprende en el país a través de plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones móviles y software educativo, equipadas con sistemas de gestión del aprendizaje y actividades lúdicas diseñadas para reforzar la interacción y retención estudiantil.

Innovación y tecnología educativa

“Quiero apostar por la carrera de Publicidad y Marketing”, asegura presuroso Martin Ochoa al comunicarse con el área de Admisiones de Unifranz Online. El experimentado jurista de 45 años decidió formarse en su segunda carrera porque considera que en la generación de las plataformas digitales, es el canal adecuado para lograr visibilizar sus logros.

Raquel Ramírez, madre de dos niños en nivel primaria, al igual que Ochoa, tendrán la posibilidad de acomodar la oferta educativa a sus tiempos y lugares de residencia.

“Lo que hemos hecho es llevar la educación de calidad a un mundo digital donde las personas, sin la limitación del lugar donde se encuentran, ni el horario, pueden acceder a nuestra plataforma a través de diferentes dispositivos inteligentes, para estudiar y desarrollar esas competencias profesionales y, de esa manera, profesionalizarse, crecer y buscar trabajos de calidad”, dice Ágreda.

Unifranz Online desarrollará en los futuros profesionales, las competencias necesarias para que sean capaces de resolver desafíos laborales, con la aplicación de una metodología práctica basada en resolución de proyectos, retos y desafíos, que consiste en que una persona cuando termina de comprender un concepto teórico lo lleve a la práctica.

El proyecto impulsado por Unifranz Online tiene una fuerte esencia pedagógica, porque quienes producen y crean contenido son los docentes y profesores expertos en su área de formación profesional, acompañados de un equipo de especialistas en tecnología y desarrollo de contenidos multimedia.

Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Publicidad y Marketing son las cinco carreras de pregrado con las cuales Unifranz Online busca romper estereotipos y desafiar a jóvenes y adultos que estaban esperando una oportunidad para ser profesionales de excelencia.

“Buscamos dar un mayor acceso a educación de calidad a todas esas personas excluidas que por alguna razón, posiblemente no lo pudieron hacer porque tuvieron familia a una edad muy temprana o vivían muy lejos de las zonas urbanas o simplemente porque tienen que llevar el pan de cada día a sus hogares. Ahora, pensando en esa inclusividad es que nosotros brindamos la posibilidad de superarse”, dice Ágreda.

Un nuevo pilar para Unifranz

Unifranz Online se suma a los componentes de pregrado y postgrado de la universidad, con un enfoque distinto pero complementario a su misión de transformar la educación.

Unifranz enfoca su tarea en cuatro objetivos principales:

• Brindar una educación que sea relevante con relación a la forma de cómo aprenden las personas; que sea eficiente y efectiva para resolver desafíos y dar solución a problemas que tenemos en nuestra sociedad.

• Que sea una educación pertinente, que impacte en la transformación del ser humano y por ende en la resolución de problemas actuales y futuros de la sociedad.

• Que sea inclusiva y de calidad, para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a esta educación.

• Que sea a lo largo de la vida porque, con tanto cambio tecnológico y de necesidades de la sociedad, requerimos aprender en el transcurso de nuestro existir.

“Estos cuatro objetivos involucran grandes proyectos que se tienen que llevar adelante como institución para lograr una transformación. Unifranz Online es un proyecto ambicioso, completamente dirigido a dar esa inclusividad a la educación de calidad a personas que antes no podían tener acceso”, acota el presidente ejecutivo de Unifranz.

Bajo el rótulo “solo depende de ti”, Unifranz Online desafía a superar y potenciar a las personas en su formación profesional. unifranz.online y el 75824786 son las referencias de contactos para acceder a la plataforma.