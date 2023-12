Universitario falleció apuñalado por un celular en Nochebuena en El Alto

Cargando...

El Alto, Bolivia

La Nochebuena fue trágica para la familia Patzi en El Alto. José, de 22 años, fue asaltado y apuñalado solo para quitarle un celular, y murió desangrado en una calle de la zona Villa Alemania.

En cámaras de seguridad quedó captado el momento del ataque. José estaba con otra persona y ambos fueron perseguidos por, al menos, cuatro sujetos, atracados y apuñalados.

Luego, huyeron por varias calles intentando escapar. Sin embargo, la herida que ya tenía José no le permitía correr más. Finalmente, los antisociales lograron atrapar al joven y volvieron a golpearlo. Sucedió a las 11:30 de la noche aproximadamente. La familia se enteró a medianoche, cuando se alistaba para celebrar la Navidad.

Al día siguiente, detuvieron a un grupo de personas, entre los que estarían supuestamente los implicados en el crimen. "Es una pandilla. Están con las mismas características de la ropa y se contradicen", aseguraron vecinos. La Policía llegó al lugar para trasladar a los sospechosos a la Felcc, por estar consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública y no tener identificación.

Paralelamente, se realizó la autopsia de José. Luego, fue llevado a su domicilio para el velorio en un ataúd blanco rodeado de flores.

José estaba a punto de terminar su carrera universitaria.

El joven estudiaba la carrera de Ingeniería de Sistemas en la EMI y solo le quedaba un año para egresar. Era el séptimo hijo de ocho, cuatro varones y cuatro mujeres. Su hermano menor lo recuerda como una persona que lo cuidaba y protegía, se preocupaba porque coma bien.

Cargando...

"Ese día tenía que recogerle a su enamorada. Teníamos que ir a una fiesta conmigo, a la graduación de mi amiga. Me dijo que sí iba a venir, que tardaría una hora y nos veríamos ahí. No lo vi más", contó su hermano Moisés, entre lágrimas.

El entierro será mañana a mediodía en el Cementerio General.

"A esas personas que le han hecho eso a mi hermano, los quieren liberar. Queremos justicia", afirmó su hermana Noemi Patzi.

Vecinos también piden seguridad por el incremento de pandillas en la zona, que consumen bebidas alcohólicas en la plaza. Su padre, Edmundo Patzi, comentó que hoy podría llevarse a cabo la audiencia de los acusados.

Cuatro aprehendidos fueron presentados esta mañana por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

"La Policía logró la captura de cuatro miembros involucrados en esta organización criminal que habría terminado con la vida del joven. Pedro Luis C. T., de 20 años de edad, habría usado el arma blanca punzocortante hiriendo contra la humanidad del ahora fallecido dos veces a la altura de su glúteo", informó la autoridad.

Los otros jóvenes fueron identificados como Johan David P. C., Brandon L. Z. y Joel Ever P. C, de 19 años, quien fue visto huyendo de la escena del crimen en cámaras de seguridad.

Cargando...

"La autopsia médico legal dio como causa de la muerte un shock hemorrágico, laceración pulmonar, traumatismo torácico penetrante por objeto punzocortante", agregó Del Castillo.