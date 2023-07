¡Urge la ayuda! Lian necesita Bs 35.000 para operarse del corazón en Argentina

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En medio de una difícil batalla contra una cardiopatía congénita, Lian Marcos Melgar, un pequeño de tan solo 3 años, se aferra a la esperanza de recibir la atención médica que necesita para tener una vida plena. Nacido con esta condición cardíaca, Lian enfrentó numerosos desafíos desde el momento de su nacimiento, pero ha demostrado una fuerza inquebrantable hasta ahora.

Su padre, Álvaro Melgar, emocionado, pero con voz entrecortada, compartió los obstáculos que han enfrentado como familia desde el inicio. “Lian nació con esta cardiopatía, y desde el primer día estuvo hospitalizado. Nos dieron pocas esperanzas de que pudiera sobrevivir, pero gracias a Dios sigue con nosotros. Sin embargo, los medicamentos y el tratamiento actualmente no están teniendo el efecto deseado. Los cardiólogos que lo han evaluado nos han informado que es imperativo que viajemos a Argentina para que pueda someterse a una cirugía de corazón abierto, ya que es lo que necesita sí o sí”, expresó Álvaro.

La familia se enfrenta ahora a un plazo de 60 días para reunir los recursos económicos necesarios y así poder brindarle a Lian la oportunidad de recibir la atención médica especializada en Argentina. “Es una situación bastante delicada, y en este momento no contamos con los recursos financieros para cubrir los gastos del viaje y la cirugía”, agregó Álvaro, visiblemente consternado.

Con la determinación de luchar por la vida de su hijo, Álvaro hace un llamado a la generosidad y solidaridad de la comunidad. “Les pido que me ayuden si pueden. He tenido que pasar por esta dura experiencia y quiero que mi hijo siga viviendo, que no le suceda nada malo”, suplicó Álvaro.

Si desea colaborar y ser parte del apoyo a la familia Melgar en esta desafiante etapa, se pueden comunicar a los siguientes números de contacto: 78004055 - 78049061 - 75025029.

