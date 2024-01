Vagoneta terminó volcada tras aparatoso choque en pleno centro cruceño: Un herido

Santa Cruz - Bolivia

En un accidente de tránsito, un vehículo quedó volcado después de un aparatoso hecho en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, específicamente entre las concurridas calles Warnes y Tarija. Este incidente involucró a una vagoneta y una camioneta, cuya colisión dejó a uno de los conductores heridos.

El choque tuvo lugar cuando la vagoneta impactó violentamente contra la camioneta en la calle Tarija. Según testigos presenciales, el conductor de este motorizado no pudo evitar el impacto debido a la gran velocidad que imprimía.

“Venía tranquilo por la calle Tarija, no me percaté de que la vagoneta venía a toda velocidad y no pude frenar a tiempo”, declaró el conductor de la camioneta involucrada en el accidente, quien resultó ileso.