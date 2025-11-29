Vecinos de Miraflores marchan exigiendo mayor seguridad ante el incremento de la delincuencia

Los vecinos de la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, realizaron la noche de este viernes una marcha de protesta en inmediaciones del carril de bajada de la avenida Busch, denunciando una creciente ola de inseguridad que afecta a toda la comunidad.

Durante la movilización, los vecinos expresaron su preocupación por el aumento de robos y asaltos que según denuncian ahora se registran incluso a plena luz del día.

Los afectados señalan que la delincuencia no distingue edades: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se han convertido en víctimas constantes de los antisociales.

Los manifestantes aseguraron que la situación se ha vuelto insostenible y que el temor ha tomado las calles de Miraflores.

“En nuestra zona hay mucha delincuencia. Queremos que pare la delincuencia. ¡Basta de robos, basta de que los delincuentes entren a nuestras casas! Exigimos ser protegidos por nuestra Policía”, expresó uno de las vecinos durante la protesta.

Entre las denuncias más recurrentes, los vecinos mencionaron el robo de celulares, mochilas y pertenencias personales, ilícitos que ocurren tanto en paradas de transporte como en puertas de viviendas y comercios. Afirmaron que, pese a los constantes reportes, no ven presencia policial suficiente ni operativos permanentes que frenen este incremento de hechos delictivos.

