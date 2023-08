Vecinos de Satélite Norte protestaron exigiendo justicia por Martha y sus hijos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Vecinos de la zona de Satélite Norte marcharon y bloquearon la ruta, la noche de este jueves, para exigir a las autoridades dar con el paradero del hombre que quemó a su expareja y sus dos hijos.

El hombre, identificado como Félix Fernández, habría rociado con gasolina a su expareja, Martha Laime, y a sus dos hijos, de 4 y 11 años, y luego les prendió fuego. La mujer y la niña murieron en el lugar, mientras que el niño fue trasladado al Hospital de Niños de Santa Cruz, donde se encuentra en estado crítico.

Los vecinos de la zona aseguran que Fernández era un hombre violento y que ya había amenazado a su expareja en varias ocasiones. "Exigimos justicia que ese hombre este preso, es lo que queremos. No más feminicidios, no más maltrato, no más muertes", dijo una vecina de la zona.

Los vecinos aseguran que continuarán con las movilizaciones y hacen un llamado a las autoridades para que "no descansen hasta dar con su captura".

El niño, quien ha estado bajo la atención de un equipo de expertos desde el trágico incidente, es el último sobreviviente de una familia que ha sido devastada por la violencia. Su madre, víctima del mismo acto atroz, falleció el pasado lunes 7 de agosto, y su hermana de 11 años perdió la vida ayer, miércoles 9, debido a las graves quemaduras sufridas en el ataque.

Este viernes, será sometido a una operación quirúrgica de alto riesgo en el Hospital de Niños de Santa Cruz. Los médicos han determinado que sus extremidades inferiores, en particular los dedos de sus pies, están experimentando una disminución del flujo sanguíneo, por lo que deben ser amputados.