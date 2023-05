Vecinos defienden la nueva ruta del ChikiTiti tras amenazas de los chóferes

La Paz

Un grupo de chóferes sindicalizados bloquearon ayer la avenida Uruguay y cerró las puertas de la Secretaría de Movilidad Urbana en protesta contra la nueva ruta del ChikiTiti hacia La Portada.En respuesta, los Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) salieron a defender este nuevo servicio de transporte y advirtieron con bloquear a los transportistas ante las amenazas de medidas de presión.

El sábado, la Alcaldía lanzó la nueva ruta que inicia en la plaza Alonso de Mendoza, pasa por el teleférico Naranja, sube por la Calatayud, el Cementerio General, El Tejar, la final Kollasuyo, el Puente Topáter hasta Cusicancha y un barrio de Mil Colores y llega hasta La Portada.

El servicio de transporte tiene un costo de dos bolivianos y el trasbordo por 80 centavos. Sin embargo, los chóferes advierten que este nuevo servicio afecta su trabajo diario y anunciaron medidas de presión.

Ante esta protesta, el presidente de la Fejuve La Paz, Jorge Paredes, respondió que no van a permitir que se perjudique el nuevo servicio de buses.

Además, el dirigente advirtió que no van a permitir ninguna “intromisión ni imposición” de los chóferes de El Alto.

“Las juntas vecinales vamos a salir a las calles. No vamos a permitir que unos cuantos vengan a imponer a la ciudad de La Paz. No queremos hacerles frente, no queremos convocar a los vecinos; simplemente que vayan reflexionando y trabajemos todos. Tampoco les estamos prohibiendo a ellos de que no ingresen, no les estamos cortando la vía, pueden participar, pero dejen trabajar a los PumaKatari”, afirmó.