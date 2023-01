Vicegobernador reiteró que no suplirá a Camacho al mando de la Gobernación

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, reiteró que Luis Fernando Camacho continuará ejerciendo el cargo de primera autoridad del departamento cruceño desde el penal de Chonchocoro, donde cumple detención preventiva.

El vicegobernador brindó una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic.

“Mario Aguilera, mi persona, vicegobernador electo, no puede asumir el cargo de gobernador en ejercicio porque no es un cargo vacante, el gobernador del departamento es Luis Fernando Camacho Vaca. No se cumplieron ninguna de las condiciones para aplicar la ausencia que establece el articulo 25 del Estatuto Autonómico, menos aún el artículo 26”, remarcó el vicegobernador.

"El gobernador Luis Fernando Camacho Vaca está en condiciones de cumplir las funciones que establece el cargo", dijo el vicegobernador quien además presentó una resolución que ya fue firmada por la primera autoridad del departamento.

Cargando...

Por su parte, Matkovic aseguró que la detención del gobernador de Santa Cruz no fue por un tema jurídico, sino “dar un golpe de estado a la Gobernación Cruceña”.

“El gobernador de Santa Cruz es y seguirá siendo Luis Fernando Camacho hasta el día que él decida ya no serlo. La Asamblea Legislativa no tiene competencia alguna para definir si el gobernador está o no ausente, ya que estaría incurriendo sobre el voto popular y anulando el mandato del Luis Fernando Camacho, quien fue electo por un periodo de cinco años”, agregó.

¿Qué dice el Estatuto Autonómico?

El artículo 25 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece que ante la ausencia temporal del Gobernador se produce la suplencia y asume estas funciones el vicegobernador.

El artículo 26 establece que el mandato del gobernador electo cesa únicamente en caso de muerte, renuncia formal ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato.

Cargando...