Vicegobernador respondió a Suárez: “Que se deje de chismecitos y se ponga a trabajar”

Santa Cruz - Bolivia

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, aseveró este martes que existe una desconfianza por parte de Luis Fernando Camacho hacia el vicegobernador Mario Aguilera y negó haber ‘frustrado’ algún tipo de reunión entre ambas autoridades al interior del penal de Chonchocoro.

“La desconfianza se basa en los hechos, porque cuando el gobernador fue secuestrado, el vicegobernador estuvo pidiendo a la Asamblea Legislativa que se pronuncie sobre la suplencia gubernamental, lo cual creo que es totalmente inoportuno”, declaró.

"Que se deje de chismecitos y se ponga a trabajar, que si va estar de lleva y trae que deje de ser asesor del gobernador", fue la respuesta que dio el vicegobernador ante las declaraciones que dio Efraín Suárez a quien le recordó que es una autoridad electa y que merece respeto.

La autoridad aseguró que viajó hasta la Sede de Gobierno para reunirse con el gobernador, pero que Suárez no hizo las gestiones para conseguir la autorización del encuentro.

“Yo fui a visitarlo al gobernador porque su padre me llamó, ‘don Papi Camacho’. Me hicieron pasar a la caseta donde revisan cuando sale los encargados del régimen penitenciario y me dicen que no pudo ingresar porque no presente un papel y ¿quién tenía que hacer las gestiones? Efraín Suárez”, expresó Aguilera.

De igual manera, reveló que pese a no haber tenido ningún tipo de comunicación directa con el gobernador desde su aprehensión, recibió una carta “bastante cariñosa” que en ninguna parte menciona algún tipo de desconfianza.

Este martes el asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, no pudo ingresar al penal de Chonchocoro y esto retrasó la promulgación de la ley de ausencia temporal que le permite a Camacho continuar ejerciendo su cargo desde este régimen penitenciario.

