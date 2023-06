Viceministra de pensiones: "Solo el 6% de los trabajadores gana más de Bs 13 mil"

Cargando...

La viceministra de pensiones y servicios financieros, Ivette Espinoza Vásquez, en entrevista con Que No Me Pierda, se refirió a la propuesta del Gobierno de modificar la Ley de Pensiones e incrementar los límites solidarios; aseguró que no representa un incremento a los aportes patronales, y que tomará recursos del fondo solidario, que se financia mayormente con aportes del sector público.

"El fondo solidario ya tiene financiamiento, la mayor parte proviene del sector público (51%), y el restante del sector privado (49%); lo que hay que tener en consideración es que casi el 94% de los trabajadores ganan un sueldo menor a Bs 13 mil, solamente el 6,1% gana arriba de este monto; por lo tanto esta medida beneficia a la mayoría", declaró.

Recordemos que este lunes el Gobierno propuso subir de 4.200 a 5.200 bolivianos el límite de la pensión solidaria de los trabajadores, y para ello plantea incrementar el aporte patronal solidario de 3% al 3,5%, como también los aportes de las personas que ganen más de 13.000 bolivianos.

Este proyecto de “Modificación a la Ley de Pensiones” fue enviado por el propio presidente Luis Arce al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para su tratamiento.

La viceministra justificó la necesidad de esta norma al señalar que la propuesta beneficiará al 70% de los jubilados, que gana por debajo de estos montos.

Esta situación fue cuestionada por el economista y expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, que advirtió que "las cifras son preocupantes", ya que dice que el 70% de los rentistas requieren el fondo de pensión solidaria.

"Lo que significa que los futuros solidarios van a necesitar también los fondos solidarios", añadió.

