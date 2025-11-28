Viceministro Linares denuncia que el MAS construyó una estructura estatal “a la medida de la corrupción”

El viceministro de Gestión Pública, Julio Linares, denunció este viernes que la organización del Estado durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue diseñada para favorecer prácticas discrecionales, falta de control y estructuras paralelas que concentraban poder y recursos sin fiscalización.

“Ese descontrol que ha habido ha sido generalizado y es parte de una estructura organizacional hecha a la medida de la corrupción, hecha a la medida de tener estos grandes reyes que manejaban mucho dinero sin control alguno”, afirmó Linares en entrevista con la Red Uno.

La autoridad señaló que durante el periodo del MAS se priorizó la ideología política antes que la eficiencia administrativa, lo que derivó en un aparato estatal sobredimensionado, poco operativo y conducido por personas que no cumplían criterios técnicos ni de mérito.

“Se busca tener un Estado ágil en base a la meritocracia y no gente que no estaba capacitada para el puesto”, enfatizó.

Ajustes y nueva estructura del Ejecutivo

Anunció que en las próximas semanas el Gobierno iniciará un proceso de reordenamiento institucional para reducir el tamaño del aparato estatal y hacerlo más eficiente. Uno de los pasos será la elaboración de una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE).

Recordó que el MAS evitó actualizar esta norma enviándola al Legislativo, y en su lugar modificó la estructura estatal mediante aproximadamente siete decretos supremos, lo que permitió reorganizar el Ejecutivo sin transparencia.

“Era una estructura que estaba hecha para el caudillo, para poder tener por ejemplo en este ministerio una unidad de proyectos especiales, la famosa UPRE, que se llamó Evo Cumple, que le daba la calidad al presidente no solo de ser presidente sino de ser el gran alcalde”, manifestó, aludiendo a la forma en que se centralizaban recursos y decisiones.

El viceministro remarcó que el actual Gobierno trabaja en un modelo de administración pública moderno, ordenado y sujeto a controles claros, orientado a garantizar eficiencia, transparencia y meritocracia en todas las instancias del Estado.

