Víctima de abusos de sus hermanos decidió hablar cuando le hicieron lo mismo a su hijita

Cochabamba, Bolivia

Una mujer denunció que su hija fue abusada desde que tenía 6 años por su primo hermano, actualmente, la menor tiene 14 años. La madre ruega por justicia.

La historia es aun más cruda, ya que la madre también fue víctima de violación cuando era joven, y los agresores son sus hermanos mayores, uno de ellos es el padre del sujeto que agredió a su hijita.

"En 2021, ella me ha contado, me ha confesado porque yo le había comentado que yo igual había sufrido violación por mis hermanos" , develó.

Intentó proteger a su hija, pero descubrió que sufrió los mismos vejámenes que ella.

"He tratado de protegerla a mi hija desde el momento que ha nacido , he dejado de trabajar", contó Isabel.

La madre ya realizó una denuncia y uno de los acusados tiene condena.

En su caso, ella fue víctima de violación desde los 6 años y los vejámenes se extendieron por 11 largos años. Su padre falleció cuando era ella tenía 4 años, es la menor de los hermanos, y cuando buscó apoyo en su madre, encontró recriminaciones.

"Yo he sido violada por mis cuatro hermanos desde los 6 años hasta los 17 años. Este hecho le hice conocer a mi madre, pero me amenazaba y me decía que yo era la culpable. Constantemente me atormentaba que si yo decía algo, ella iba a entrar a la cárcel y mis hermanos también, decía que todo iba a ser mi culpa. El hermano mayor fue el primer agresor que me violó, después el segundo y el tercero", contó.