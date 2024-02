VIDEO: Así celebró el boliviano Vladimir Suárez al ganar su segundo Grammy

Estados Unidos

Por segundo año consecutivo, el músico y productor boliviano, Vladimir Suárez, ha logrado su segundo Grammy por su álbum de música infantil: “We Grow Together”.

El boliviano, que radica en México, ya había sorprendido el pasado año obteniendo una premiación similar, y en esta oportunidad recibió nuevamente el Latin Grammy.

"OMG!! Ganamos el Grammy, Gracias Dios! Gracias familia, amigos y colegas!! We Grow Together preschool songs by 123 Andres! Best children's Album.... Ahora si tenemos Latín Grammy y Grammy! Que Viva la Música!!", publicó el artista en sus redes sociales.