[Video] Choque entre un vehículo y motocicleta deja un herido en Santa Cruz

Durante la noche de este sábado, se registró un accidente de tránsito en el Segundo Anillo de la ciudad de Santa Cruz, sobre la avenida Santos Dumont, cuando un vehículo colisionó con una motocicleta.

En la motocicleta viajaban dos personas; de manera preliminar se informó que uno de los ocupantes resultó herido y fue trasladado a una clínica privada para recibir atención médica.

El personal de la Dirección de Tránsito se encuentra a cargo de la investigación del hecho y se espera la emisión de un reporte oficial sobre lo ocurrido. La persona lesionada continúa recibiendo asistencia médica especializada.

En una primera instancia, testigos indicaron que una patrulla policial estuvo involucrada en el accidente; sin embargo, desde el Comando de la Policía, aclararon que la patrulla llegó al lugar para auxiliar a las personas y no protagonizó el incidente.

