Video: Delincuentes armados y en moto atracaron a una estudiante en la Villa 1ro de Mayo

Santa Cruz - Bolivia

La delincuencia no para en Santa Cruz y el último hecho se reportó la noche del jueves en la calle 10 Oeste de la Villa Primero de Mayo, donde dos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta atracaron a una estudiante.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a los dos delincuentes en la moto circulando a contra ruta, uno de ellos baja e intercepta a la víctima que estaba dirigiendo a su domicilio.

Pese a que fue amenazada con un arma de fuego, la joven forcejeó para evitar el robo de sus pertenencias, sin embargo estas fueron vanas ya que el antisocial logró llevarse su celular y 400 bolivianos. Cuando se daba a la fuga apuntó a otros estudiantes que presenciaron el crimen.

“Estaba saliendo de la unidad educativa, cuando de la nada apareció el delincuente y me apunto con el arma en la cabeza (…) Yo le dije que no le daría nada porque necesitaba lo que estaba ahí (el dinero), fue entonces que empecé a gritar pero el que estaba conduciendo me dijo: ‘gritas más fuerte y yo mismo te voy a disparar’”, relató la estudiante.