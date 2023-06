[Video]: Delincuentes toman a un hombre por el cuello para robarle sus pertenencias

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La situación de inseguridad en la zona del antiguo mercado Abasto, en Santa Cruz, está generando zozobra entre pasajeros de micros, comerciantes y compradores.

“Ya no se puede salir a las calles, uno tiene que estar caminando con miedo y siempre alerta (...) Una vez me robaron 1000 bolivianos. Yo estaba bajando del micro y cuando acordé me cortaron la cartera”, expresó su preocupación una vecina de la zona.

Los asaltantes no muestran piedad al cometer los delitos, someten a sus víctimas, las arrojan al suelo, las golpean y les roban sus pertenencias.

Cámaras de seguridad de un local muestran como, a las 05:03 del domingo 25 de junio, dos malhechores atacaron a un hombre indefenso que estaba caminando por la zona.

Las impactantes imágenes muestran cómo los delincuentes interceptaron a la víctima, uno de ellos agarrándolo por el cuello y tirándolo al suelo, mientras el otro se acercó para arrebatarle todas sus pertenencias.

