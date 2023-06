[Video] "El Turco" con osadas 'acrobacias' y una 'piedra' robó varios comercios

Cochabamba, Bolivia

Un delincuente identificado como Akan K. de nacionalidad turca, usó sus habilidades de acróbata para ingresar a robar a una tienda, a través del techo, en la calle Antezana y La Paz, dentro del casco viejo de la ciudad.

El hombre de 48 años, no sólo habría cometido un ilícito, está acusado de cometer más de dos robos en distintos comercios de la zona norte. Incluso en uno de sus hechos delictivos usó una piedra, para romper la vidriera e ingresar a sustraer todos los objetos de valor.

“Viendo las cámaras me percaté que efectivamente se entraron a la tienda, la alarma está sincronizada con mi celular, el cual me alertó (…) Se metió por el techo, rompiendo las tejas, no le importó la altura (…) Recién voy a sentar la denuncia formal”, contó la propietaria de la tienda.