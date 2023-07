Video: Hombre denuncia que su exjefa lo agarró a ‘chicotazos’ por cobrar su sueldo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En Santa Cruz, un hombre de 38 años de edad sufrió una violenta agresión por parte de su exjefa y otras cuatro personas. Los impactantes sucesos ocurrieron el pasado 7 de julio y fueron captados por las cámaras de seguridad de una tienda ubicada en el antiguo mercado La Ramada.

Las imágenes revelan cómo la propietaria de la tienda comenzó a chicotear al trabajador, aparentemente con la intención de evitar el pago de su sueldo. En el video se puede observar claramente cómo el hombre, vestido con una polera negra y roja, es agredido, incluso por otro individuo quien sería el yerno de la mujer.

El hombre afectado relató que nadie intervino para auxiliarlo en medio del ataque, y que en cambio, las personas presentes en el lugar se burlaron de su terrible situación.

Visiblemente conmovido, el hombre, quien vive solo y es oriundo de Cochabamba, expresó entre lágrimas: "Yo le pedía que me pagara y ella me chicoteaba y me decía que no me debía nada".

El trabajador exige justicia para evitar que otras personas sean sometidas a situaciones similares en el futuro. Asimismo, reveló que había trabajado durante cinco años con la mujer, quien siempre mostró un carácter fuerte y exigía a sus empleados trabajar cinco días adicionales sin remuneración después de cumplir el mes laboral.