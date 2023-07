Viralizaron denuncia de robo en TikTok y a las horas hallan al responsable, era su familiar

La Paz, Bolivia

Luego de denunciar el robo de su negocio de comida rápida en inmediaciones al mercado Yungas, a través de un video que se viralizó en Tik Tok, la propietaria pudo recuperar algunas de sus pertenencias.

En las imágenes, se observa que se llevaron prácticamente todo, desde equipo de sonido, refrigerador, freidoras, licuadoras, sillas, vasos, mesas, garrafas, cocinas, televisores, sartenes hasta los platos y cucharas; además de 6.000 bolivianos de la caja con la venta de toda la semana.

A las pocas horas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró dar con los objetos robados en cinco operativos y parte de la banda de asaltantes.

Hay dos personas aprehendidas y una arrestada acusadas por el delito de robo agravado. Serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Además, se descubrió que un familiar habría propiciado el robo. Sería el el cabecilla de la banda, visitó varias veces el restaurante, estudió el trabajo de los propietarios para luego, junto a sus cómplices, aprovechar la ausencia de los dueños para robar todo lo que pudieron.

Todo lo robado fue dejado en la propiedad del cabecilla. Sin embargo, el familiar ya había vendido algunas cosas y aún las buscan. Las pertenencias recuperadas fueron trasladadas a depósitos fiscales.

La propietaria informó que se recuperó casi el 90% de lo sustraído. Sin embargo, el trauma del momento aún persiste porque había invertido los ahorros de su vida en el negocio.

"Entro a la tienda y me doy con la sorpresa de que todo me han vaciado. No es que me han robado 10 pesos, esto asciende a más de 50 mil bolivianos . Me han robado el esfuerzo de toda una vida", develó Margoth Carolina Mayta, que, en la desesperación, denunció el robo en su cuenta de TikTok.