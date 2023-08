"Ya no hay argumento para postergar la carretera", aseguró el ministro Montaño

Cargando...

Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, encabezó una caravana de inspección de la ruta carretera Buena Vista - Las Cruces en el departamento de Santa Cruz, con el objetivo de demostrar que el proyecto es viable con los tramos propuestos por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y que no afectan al medioambiente.

Esta actividad fue acompañada por el alcalde de Buena Vista, Teodoro Gonzáles Saucedo, asambleístas, dirigentes del transporte cruceño y de las comunidades de Guaytú y Espedjitos. Una comisión de la Gobernación de Santa Cruz fue parte de esta inspección.

"Los recursos económicos los tenemos, lo único que estamos esperando es que la Asamblea Departamental pueda ratificar este tramo. De no hacerlo así vamos a entrar en conflicto justo cuando va empezar la Expocruz, en ese entendido pedimos a la asamblea ratificar el convenio y los funcionarios de la Gobernación se pongan a trabajar de verdad", indicó Montaño.

Quienes exigen la construcción del tramo Kilómetro 13- Las Cruces- Buena Vista, que tiene una longitud de 80 kilómetros. Desde la ABC han remarcado que el proyecto carretero no afectará los acuíferos, como se argumenta desde la Gobernación.

"Ya no hay argumentos, no existe monte virgen, es una carretera de más de 100 años. Quien impulsó y trazó esta carretera fue la Gobernación Cruceña, es más, ellos ganaron con más del 80% de votación (...) Ya no les creen en la mentira, de seguir aplazando esta situación", remarcó el ministro.

