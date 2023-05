“Yo no he venido aquí a morirme”, gobernador pide respetar suministro de suero cada 21 días

La Paz, Bolivia

Este martes la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz rechazó la tutela de acción de libertad que solicitó la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, bajo el alegato de resguardar la vida y salud de la primera autoridad del departamento cruceño.

Durante su intervención, Camacho pidió que no jueguen con su salud porque no llegó a Chonchocoro “a morirse”, por lo que demandó que se respete el suministro de suero de inmunoglobina cada 21 días.

"Yo estoy acá (en la cárcel) pasando una situación por mis principios, pero no he venido a morirme y esta enfermedad es degenerativa. Comienzan los dolores y ataca a los órganos, no es una enfermedad común y no tiene cura, lo único que me puede hacer permanecer con la posibilidad de seguir vivo es que se me mantenga el suministro de suero cada 21 días”, dijo la autoridad.