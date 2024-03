Un compromiso con la Equidad de Género: 4 propuestas para este 8 de marzo

En la víspera de otro 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos encontramos en un momento de reflexión y acción en nuestro país. A pesar de los avances significativos en la lucha por la igualdad de género, la realidad es que aún enfrentamos una profunda inequidad que atraviesa todos los aspectos de nuestra sociedad, especialmente en Latinoamérica. La conmemoración de este día no solo debe servirnos para recordar las luchas del pasado sino también para comprometernos con un futuro de igualdad real y efectiva.

En este sentido, presento cuatro propuestas concretas destinadas a abordar la equidad de género de manera práctica y transformadora. Estas propuestas no buscan ser soluciones temporales ni superficiales, sino pilares sobre los cuales construir una sociedad más justa y equitativa:

Créditos con Flexibilidad de Tasa para Mujeres: Proponemos la creación de programas de crédito que reconozcan las particularidades y desafíos que enfrentan muchas mujeres, especialmente aquellas que están solas y sin un compañero económico. Estos créditos contarían con condiciones más favorables, como tasas de interés más bajas y mayores facilidades para el endeudamiento, permitiendo el acceso a la compra de activos o el financiamiento de proyectos personales y profesionales. Además, se ofrecería una condonación de intereses durante el primer año de vida de hasta dos hijos, fomentando así un entorno más amigable para la maternidad. Empoderamiento Femenino a través de la Capacitación y Formación: Es fundamental ofrecer espacios y herramientas que permitan a las mujeres adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Esto incluye el manejo de networking y conexiones en áreas específicas, abriendo puertas hacia oportunidades de desarrollo personal y profesional. La idea es crear redes de apoyo que conecten a mujeres en búsqueda de superación con instituciones y organizaciones dispuestas a invertir en su crecimiento. Incentivos Fiscales para la Equidad de Género: Para promover una cultura empresarial que valore y practique la igualdad de género, proponemos incentivos fiscales para aquellas empresas que demuestren políticas activas de equidad. Esto no solo beneficiará a las mujeres dentro de estas organizaciones sino que también establecerá un modelo a seguir para todo el tejido empresarial, incentivando la igualdad de oportunidades y tratamiento en el ámbito laboral. Fondo de Inversiones para Emprendimientos Femeninos: Conscientes del rol crucial que juegan las mujeres en la economía, proponemos la creación de un fondo de inversiones dedicado a apoyar proyectos liderados por mujeres. Este fondo no solo facilitaría el acceso a financiamiento sino que también proporcionaría capacitación y mentoría, asegurando un acompañamiento integral en el camino emprendedor.

Estas propuestas no son meras ideas, sino un compromiso firme con el avance hacia la equidad de género. Su implementación representa un paso adelante en la dirección correcta, abordando no solo las disparidades actuales sino también sentando las bases para un futuro en el que la igualdad de género sea una realidad inquebrantable.

Al adoptar estas medidas, nos acercamos a cerrar la brecha de género, reconociendo y valorando el aporte indispensable de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Este 8 de marzo, renovemos nuestro compromiso no solo con la memoria de quienes lucharon antes que nosotros sino también con las generaciones futuras, para quienes la equidad de género debe ser una garantía y no una lucha. Es hora de actuar, de transformar nuestras palabras en acciones concretas que moldeen una sociedad donde la igualdad no sea una aspiración, sino una realidad palpable y cotidiana.