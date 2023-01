Tres películas imperdibles para este fin de semana junto a la Red Uno

Cargando...

Bolivia

‘Uno de Película´ te trae una programación imperdible para este fin de semana. Tres películas cargadas de romance, drama y comedia, serán excusa perfecta para aprovechar a comer pipocas y así poder disfrutar en familia del séptimo arte.

La cartelera arranca este sábado a las 22:10 con “Condenados”, una película basada en hechos reales cuenta como en 1993, tres niños de 8 años fueron brutalmente asesinados en un barrio de Memphis. Las autoridades locales sufrieron una gran presión popular para que encontrarán lo antes posible a los culpables. Una serie de pruebas circunstanciales unidas a las habladurías de la gente dieron pie a una auténtica caza de brujas contra tres chicos de indumentaria gótica e interesados por el satanismo. Sin embargo, ni la madre de una de las víctimas ni un apasionado investigador creían que fueran los verdaderos responsables.

Al día siguiente, domingo 9 de octubre a las 17:30 disfrutaremos de "Colao", una comedia romántica que cuenta la historia de Antonio, un hombre que está a punto de cumplir los 40 años y que lo único que ha hecho en su vida es cultivar café, por lo que decide darle un giro y abrirse a nuevos horizontes, pero por sobre todo encontrar el amor.

Y para terminar la noche de la mejor manera, a las 22:10 llega "New York, I Love You", en el que conoceremos 11 historias de amor ambientadas en una de las ciudades más queridas y odiadas del mundo: Nueva York. Estas historias se entretejen unas a otras para conferir un collage colorido no sólo de la ciudad sino del profundo anhelo de amor y de contacto humano que todos albergan dentro del mismo.

