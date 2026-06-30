Analista afirma que el tipo de cambio flexible no traerá dólares por sí solo

El analista economista Gonzalo Chávez explicó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que el nuevo tipo de cambio flexible que empezó a publicar el Banco Central de Bolivia responde a un promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los bancos.

Según el economista, el Gobierno no creó una metodología nueva, sino que oficializó un mecanismo que ya se utilizaba para calcular el tipo de cambio referencial.

“El gobierno lo que ha hecho es reconocer cómo funciona el tipo de cambio”, señaló Chávez durante una entrevista televisiva.

Promedio ponderado

Chávez explicó que el cálculo se realiza tomando en cuenta las operaciones de compra y venta de dólares hechas por las entidades financieras.

Indicó que se trata de un promedio ponderado porque tienen mayor peso los bancos que compran o venden mayores volúmenes de dólares.

“Pesa más el banco que venda o compre más dólares”, precisó el analista.

“La devaluación ya ocurrió”

Para Chávez, el ajuste del tipo de cambio no debe entenderse como una devaluación recién iniciada, sino como el reconocimiento oficial de una devaluación que ya se había producido en el mercado paralelo durante los últimos años.

El economista sostuvo que importadores, exportadores y personas que necesitaban dólares ya venían realizando transacciones a valores superiores al tipo de cambio oficial anterior.

“Los precios ya subieron durante todo este periodo”, afirmó, al señalar que parte del impacto ya fue absorbido por la economía y por la inflación registrada previamente.

Impacto en importaciones

El analista explicó que uno de los efectos que podría sentirse hacia adelante está vinculado a la Aduana y al cálculo de impuestos sobre productos importados.

Señaló que, si antes un producto de 100 dólares era calculado con el tipo de cambio oficial de Bs 6,96, ahora será valorado con el nuevo tipo de cambio, lo que eleva la base imponible para el cobro de aranceles e IVA.

Sin embargo, aclaró que el impacto en precios dependerá del tipo de producto y de la competencia en el mercado.

En productos con alta competencia, como artículos de limpieza o higiene, el traslado al consumidor podría ser limitado. En cambio, en productos con menor competencia o carácter monopólico, como algunos medicamentos, podría existir mayor posibilidad de incremento.

Créditos y contratos en dólares

Consultado sobre el impacto en los créditos, Chávez indicó que la mayoría de los préstamos del sistema financiero están en bolivianos, por lo que no deberían verse afectados directamente por el nuevo tipo de cambio.

No obstante, advirtió que sí pueden surgir dificultades en créditos, alquileres, anticréticos o acuerdos privados pactados en dólares.

En esos casos, señaló que muchas partes ya vienen negociando soluciones, como el uso de la Unidad de Fomento a la Vivienda, acuerdos temporales o tipos de cambio intermedios.

Medida necesita respaldo

Para que el nuevo esquema sea sostenible, Chávez sostuvo que Bolivia necesita aumentar sus exportaciones, reducir el déficit fiscal y fortalecer la independencia del Banco Central de Bolivia.

El economista también cuestionó que el anuncio del nuevo régimen haya sido realizado desde el Ministerio de Economía y no desde el propio Banco Central.

A su criterio, recuperar la institucionalidad del BCB es clave para dar señales de credibilidad, reputación y previsibilidad al mercado.

Primer paso, pero no suficiente

Chávez concluyó que el nuevo tipo de cambio flexible puede ayudar a ordenar las transacciones y dar mayor claridad sobre el valor del dólar, pero remarcó que se trata solo de un primer paso.

“El gobierno tiene que hacer mucho más que simplemente cambiar el régimen; tiene que cambiar la economía”, afirmó.

Según el analista, el objetivo debe ser que la población y los sectores productivos puedan tomar decisiones de consumo, inversión y producción con mayor certidumbre.

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