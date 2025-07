Analista: Retiro de Morena de la contienda electoral abre escenarios para la unidad de la izquierda

A menos de tres semanas de las elecciones generales del 17 de agosto, el panorama político boliviano se redefine tras el sorpresivo, pero para algunos previsible, retiro del partido Morena de la carrera electoral. Sergio Vega, politólogo, ofreció un análisis profundo sobre las implicaciones de esta decisión y los posibles movimientos que podrían darse en el tablero electoral, especialmente en el bloque de izquierdas.

Según Vega, el retiro de Morena, que postulaba a Eva Copa y Jorge Richter, no ha sido del todo inesperado."Su vocero, Iván Lima, exministro de Justicia, y Jorge Richter, ya venían generando cierto tipo de pautas en este escenario que se podía dar, en la búsqueda de la unificación de la izquierda nacional", señaló el analista.

El politólogo desestimó la explicación simplista de que la baja de Morena se deba únicamente a su bajo 3% de intención de voto en las encuestas, aunque reconoce que evita sanciones como la pérdida de la sigla. Para Vega, no se trata de un partido con una trayectoria política extensa como el MNR o ADN, que han experimentado un declive gradual a lo largo del tiempo. De hecho, apuntó que es el Movimiento al Socialismo (MAS) el que actualmente se encuentra en una situación de mayor riesgo según los porcentajes de las encuestas.

Respecto a la denuncia de acoso político y hostigamiento por parte de Eva Copa, Vega comentó que si bien a nadie le agrada que su vida privada se exponga en el ámbito político, esto es, lamentablemente, una práctica "de facto" en la política. Sin embargo, no descartó que esta denuncia pueda formar parte de la narrativa de la excandidata.

El análisis de Vega se centró en la "búsqueda de la unificación" como el factor formal detrás de la decisión de Morena. "Que una fuerza haya tomado esa decisión para lograr acuerdos y pactos con la otra fuerza de izquierda, que es lo que ahorita está buscando, que no lo ha logrado conseguir la derecha y muy difícil realmente se llegue a dar", explicó. En este sentido, prevé que la izquierda, en un intento por no perder el poder, genere esta unidad, y no descartó que "quizá en las próximas semanas también exista otro partido electoral que tienda a bajarse".

El politólogo enfatizó que la unificación de la izquierda podría darse, tomando en cuenta que los partidos de izquierda en Bolivia son diversos, desde los "radicales" con una fuerte implementación ideológica marxista, como el MAS y parte de Morena, hasta los "moderados". En esta línea, Vega incluso mencionó la posibilidad de que Unidad Cívica Solidaridad (UCS), si regresa a sus orígenes populistas de izquierda moderada bajo el liderazgo de Jhonny Fernández, podría sumarse a este frente.

Vega concluyó que la exigencia de la carrera electoral nacional podría llevar a Morena a "residualizarse" en las elecciones subnacionales. No obstante, el punto clave será el desenvolvimiento de la izquierda en estas elecciones, ya que la derecha, incluso con candidatos como Rodrigo Paz (PDC) que no tienen porcentajes elevados, no ha manifestado intención de bajarse de la contienda.

Finalmente, el analista resaltó que desde Morena han sido enfáticos en que el "factor de poder" en la izquierda es el expresidente Evo Morales. "Saben que quien determina el voto de la izquierda es Evo Morales", subrayó Vega, sugiriendo que la posible unificación buscará captar el "caudal de votos de la votación indígena" y de los electores insatisfechos que, en última instancia, se decidirán por la directriz del exmandatario. El panorama electoral boliviano promete más giros en las semanas previas a los comicios.

