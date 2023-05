“Ante esta sensible noticia, pedimos a la ASFI designe una nueva autoridad de manera inmediata”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Juan Carlos Alarcón, representante de los extrabajadores del Banco Fassil, aseguró este lunes 29 de mayo, que la trágica muerte del interventor, Carlos Alberto Colodro López, sorprendió a los exfuncionarios de la desaparecida entidad financiera, razón por la cual la comisión que trabaja en busca de una solución para el pago de salarios pendientes y beneficios sociales que la institución bancaria adeuda a sus empleados tras la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

“La noticia del fallecimiento del licenciado Colodro nos sorprendió, puesto que se tenía definido el pago de los sueldos a los trabajadores, desde esta semana, por lo que habían decidido suspender las movilizaciones, pero la muerte del interventor el día sábado nos cayó como un balde de agua fría y ahora lo tomamos esto como que el tema ha vuelto a foja cero”, manifestó Alarcón.

El representante de los extrabajadores de la desaparecida entidad financiera dijo que “tres funcionarios públicos se reunieron con nosotros y el interventor en el edificio de Manzana 40 donde acordamos que el día martes (30 de mayo) se tenía planeada una reunión y una mesa técnica para definir los puntos que habíamos hablado el pasado jueves, que era respecto a nuestros pagos, pero que casualidad el viernes en una entrevista con otro medio nos comunicaron de desde el Gobierno venían diciendo que este lunes nos iban a pagar según el cronograma que ellos tenían”.

“A las 8.30 afuera de la ASFI el abogado que nos representa a nivel nacional, él va hablar respecto a los temas que nos implican como es el tema de los no pago porque los 30 días se le vence el martes y dará una conferencia de prensa que implicaría el no pago o el no cumplir con el pago a los trabajadores”, añadió

Tal como lo anunció Alarcón, a las 9:00 de este lunes, Rajiv Echalar, abogado de los exfuncionarios de Fassil informó a RED UNO que presentó una carta al director de la ASFI para que “en primer lugar atienda el pedido de un diferimiento en el pago de créditos de todos los trabajadores que tiene el intervenido Banco Fassil ya que no reciben sueldo hace dos meses y no pueden ser sancionado por esta razón”. “En segundo lugar vamos a pedir que se designe un interventor con prontitud con celeridad para que esta nueva autoridad pueda atender las demandas pendientes y pueda continuar con el trabajo que venía realizando el anterior interventor Carlos Colodro que lamentablemente ha fallecido y como trabajadores nos adherimos al dolor que embarga a su familia. También pedimos que nuestras autoridades que ante este lamentable y sensible muerte puedan designar una nueva autoridad pero que sea de manera inmediata”

Recordemos que, son cerca de 4.500 personas a nivel nacional que se vieron afectadas por el cierre del Banco Fassil, y aproximadamente 2.500 de ellas son residentes de Santa Cruz. Los exfuncionarios exigen respuestas con respecto al pago de sus salarios atrasados y beneficios sociales.