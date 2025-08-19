Conoce a las 10 mujeres que encenderán el escenario en “La Gran Batalla”

La noche de este lunes, Red Uno dio el puntapié inicial a la esperada segunda temporada de “La Gran Batalla”, el exitoso reality show que combina talento, actuación, baile y mucho espectáculo en una vibrante competencia de lip sync.

Durante la gala de estreno, los televidentes conocieron a las 10 mujeres famosas que se enfrentarán cada semana en intensas presentaciones, cada una respaldada por una reconocida academia de baile.

Estas son las participantes y sus academias:

Luz López junto al grupo The Hooligans

Marcela Palacios acompañada por Sport Dance

Iribel Méndez representando a Fusión Dance

Nimeyra Flores con el equipo de Evolution Team

Sisi junto a Passion Dance Bolivia

Ornella Arredondo respaldada por Divertimento

Adri Vargas con la academia IDC Company

Susana Rivero representando a La Fábrica

Eugenia Redin en colaboración con Power Dance

Erika junto a Dazan Company

Con una escenografía imponente, coreografías de alto nivel y una producción renovada, “La Gran Batalla” promete superar las expectativas del público boliviano. En esta nueva temporada, cada gala será una verdadera batalla para impresionar al jurado y al público.

