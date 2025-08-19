Conoce a las 10 mujeres que encenderán el escenario en “La Gran Batalla”

La segunda temporada de La Gran Batalla ya está en marcha y trae un elenco exclusivo de 10 mujeres famosas, cada una respaldada por una academia de baile de alto nivel.
18/08/2025 22:32
Escuchar esta nota
La noche de este lunes, Red Uno dio el puntapié inicial a la esperada segunda temporada de “La Gran Batalla”, el exitoso reality show que combina talento, actuación, baile y mucho espectáculo en una vibrante competencia de lip sync.
Durante la gala de estreno, los televidentes conocieron a las 10 mujeres famosas que se enfrentarán cada semana en intensas presentaciones, cada una respaldada por una reconocida academia de baile.
Estas son las participantes y sus academias:
Luz López junto al grupo The Hooligans
Marcela Palacios acompañada por Sport Dance
Iribel Méndez representando a Fusión Dance
Nimeyra Flores con el equipo de Evolution Team
Sisi junto a Passion Dance Bolivia
Ornella Arredondo respaldada por Divertimento
Adri Vargas con la academia IDC Company
Susana Rivero representando a La Fábrica
Eugenia Redin en colaboración con Power Dance
Erika junto a Dazan Company
Con una escenografía imponente, coreografías de alto nivel y una producción renovada, “La Gran Batalla” promete superar las expectativas del público boliviano. En esta nueva temporada, cada gala será una verdadera batalla para impresionar al jurado y al público.
Mira la programación en Red Uno Play
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
04:40