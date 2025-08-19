TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Conoce a las 10 mujeres que encenderán el escenario en “La Gran Batalla”

La segunda temporada de La Gran Batalla ya está en marcha y trae un elenco exclusivo de 10 mujeres famosas, cada una respaldada por una academia de baile de alto nivel.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/08/2025 22:32

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche de este lunes, Red Uno dio el puntapié inicial a la esperada segunda temporada de “La Gran Batalla”, el exitoso reality show que combina talento, actuación, baile y mucho espectáculo en una vibrante competencia de lip sync.

Durante la gala de estreno, los televidentes conocieron a las 10 mujeres famosas que se enfrentarán cada semana en intensas presentaciones, cada una respaldada por una reconocida academia de baile. 

Estas son las participantes y sus academias:

  • Luz López junto al grupo The Hooligans

  • Marcela Palacios acompañada por Sport Dance

  • Iribel Méndez representando a Fusión Dance

  • Nimeyra Flores con el equipo de Evolution Team

  • Sisi junto a Passion Dance Bolivia

  • Ornella Arredondo respaldada por Divertimento

  • Adri Vargas con la academia IDC Company

  • Susana Rivero representando a La Fábrica

  • Eugenia Redin en colaboración con Power Dance

  • Erika junto a Dazan Company

Con una escenografía imponente, coreografías de alto nivel y una producción renovada, “La Gran Batalla” promete superar las expectativas del público boliviano. En esta nueva temporada, cada gala será una verdadera batalla para impresionar al jurado y al público.

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

