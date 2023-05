Luego de conocerse que el vehículo que el presidente Luis Arce donó al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), estaba reportado como robado en el vecino país de Chile, la dueña del motorizado, Rosa Constancio, habló en exclusiva con Que No Me Pierda y pidió al Gobierno aclarar el hecho.

La mujer contó que el robo de su vehículo ocurrió en noviembre del 2018 y que fue de manera violenta cuando salía con su madre a comprar medicamentos.

"Fue un día sábado de noviembre de 2018, a eso de las 7 de la tarde. Yo salgo con mi mamá de 69 años a comprar medicamentos. En eso me doy cuenta que nos siguen un vehículo, pero no me asuste porque no era tan usual el robo de autos en Chile. Cuando detengo el auto, dos hombres, uno por cada lado, nos abren las puertas y nos encañonan con pistolas: a mi mamá en la zona del cuello ya mi en la zona de sien", dijo la mujer quien reveló que fueron golpeadas y a plena luz del día.