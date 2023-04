"Él en ningún momento me pidió disculpas", dijo el taxista agredido con un fierro

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves, Jaime Melgar, el individuo que agredió brutalmente a un conductor de taxi, fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola por un período de 60 días. La víctima habló en el programa "Que No Me Pierda" y aseguró que continuará luchando por justicia.

Durante la audiencia, el agresor habló y dijo estar arrepentido por lo sucedido la noche del 2 de abril en la zona de la capital cruceña. Sin embargo, Juan Carlos Villavicencio afirmó que en ningún momento recibió una disculpa por parte de los involucrados en el hecho.

"Él nunca me pidió disculpas y quizás las cosas hubieran sido diferentes si al menos hubiera mostrado algo de arrepentimiento. Ellos continuaron acusándome de cosas sin sentido y mintiendo al afirmar que él no me golpeó con el hierro", expresó Villavicencio.