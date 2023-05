“En gastos sobrepasamos los Bs. 120 mil”, pasajera de bus que cayó en un canal está en terapia intensiva

Santa Cruz, Bolivia

Una joven universitaria que iba a bordo del micro de transporte público que protagonizó un accidente de tránsito en la avenida Busch, en Santa Cruz, está en terapia intensiva. Debido al impacto, Karen Daniela tuvo que someterse a una reconstrucción en el brazo izquierdo.

En tanto, la madre de ambas jóvenes habló sobre los momentos de angustia que está viviendo desde el hecho de tránsito y reveló que los gastos médicos ya sobrepasan los 120 mil bolivianos.

Ya pasaron cuatro días del hecho de tránsito y la mamá cuestiona que hasta el momento no se haya procedido con la activación del SOAT para cubrir los gastos médicos de los pasajeros que resultaron heridos.

"Estoy muy afligida, no sé qué hacer, a dónde acudir ni a quién pedir ayuda, ya que los costos que tengo son demasiado altos. Si no cancelo esto pronto, mi hija no podrá permanecer aquí en la clínica. Les ruego su solidaridad y apoyo, por favor", dijo bastante angustiada la señora.