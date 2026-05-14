Enrique emocionó en Duelo de Voces, aunque los jueces esperaban más

La competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con la participación de Enrique Cuellar, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

El participante subió al escenario para interpretar el tema Mi niña bonita, popularizado por el dúo venezolano Chino y Nacho, aunque esta vez lo hizo en una versión mucho más lenta, con tintes soul y balada romántica.

La interpretación fue bien recibida por el jurado, que destacó la capacidad vocal y la actitud del participante sobre el escenario. Sin embargo, algunos jueces señalaron que esperaban una presentación más impactante tomando en cuenta el nivel que Enrique mostró en galas anteriores.

Uno de los primeros en opinar fue Tito Larenti, quien confesó que la reversión no terminó de convencerlo, aunque resaltó la manera en que el participante defendió la propuesta.

“La reversión no me gustó tanto, pero la defendiste”, expresó.

Posteriormente, Marco Veizaga consideró que la presentación dejó una sensación incompleta en comparación con anteriores actuaciones del concursante.

“Cuando uno pone la vara tan alta, el resto puede quedar con sabor a medias, y siento que a esta versión le faltó un poco”, señaló.

Pese a las observaciones, Enrique logró obtener un puntaje promedio de 5.3, una calificación alentadora que podría ayudarlo a mantenerse lejos de la zona de riesgo en esta etapa decisiva de la competencia.

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