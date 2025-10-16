“Está en manos del Parlamento”: Cochamanidis insta a aprobar ley para garantizar combustible

La Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el proyecto de “Ley corta, excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia”. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que ahora está en manos de los parlamentarios el garantizar el diésel y la gasolina a la población.

“Mañana (jueves) está la responsabilidad en las manos de los parlamentarios, independiente de la fuerza política. Son 166 parlamentarios que mañana tienen que estar sentados de manera obligatoria. Son 130 diputados y 36 senadores que tiene la obligación moral y la responsabilidad con el país de hacer que se apruebe esta ley para que todo sea viable”, afirmó Cochamanidis.

El líder cívico que viajó hasta La Paz para presentar el proyecto de ley explicó que el combustible no tendrá el precio subvencionado, pero tampoco será elevado, porque en el proyecto de ley se contempla la liberación de impuestos.

“Los surtidores no podrán ganar más de lo que tiene acordado ganar con YPFB”, aclaró Cochamanidis.

El presidente del Comité pro Santa Cruz aseguró que el proyecto de ley no es un “salvavidas” para el presidente Arce ni para nadie, sino que es una ayuda para la población.

La “Ley corta, excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia” tiene una duración de tres meses para permitir a los sectores agroproductivos realizar las labores de siembra y cosecha; de igual manera, también permitirá al nuevo gobierno tener una flexibilidad para poder realizar las labores de abastecimiento.

“Si el próximo gobierno espera que haya algo, no va a haber nada; este gobierno se lo ha llevado todo”, lamentó Cochamanidis.

El proyecto fue tratado con dispensación de trámite, lo que evitó su paso por comisión y aceleró su aprobación. Ahora, la norma pasa a revisión de la Cámara de Diputados y se espera un actuar similar por parte de los parlamentarios.

Mira la programación en Red Uno Play