Santa Cruz, Bolivia

En un doloroso incidente vial que dejó a una familia en profundo luto, Paola Andrea Pachy, una prometedora estudiante de contaduría pública de 25 años, perdió trágicamente la vida el pasado domingo 6 de agosto. Junto a su compañero, fueron impactados por una vagoneta mientras circulaban en su motocicleta por el Séptimo Anillo, en la zona Cambódromo de Santa Cruz.

La conmoción y la tristeza se han convertido en indignación para los seres queridos de Paola, puesto que el conductor de la vagoneta se dio a la fuga, abandonando a las víctimas en el lugar del accidente. La joven perdió la vida y su amigo resultó herido, siendo trasladado a un centro asistencial cercano, donde actualmente se recupera.

La búsqueda de respuestas y el clamor por justicia se hacen más intensos, especialmente después de que surgieran informaciones sobre la clonación de la placa del vehículo protagonista. Aunque el propietario del vehículo con la placa clonada negó su participación en el accidente y afirmó que presentará documentación que respalda su versión, mientras la familia de Paola está decidida a no cesar en su lucha por esclarecer lo ocurrido.

Ingrid Pachy, visiblemente afectada por la pérdida de su hermana, imploró a los vecinos y a la población en general que colaboraren en la búsqueda de la verdad: “Les pido a los vecinos, les suplico, imploro que nos ayuden con las cámaras para que podamos encontrar al responsable, porque tiene que pagar por lo que hizo. Por favor ayúdennos, necesitamos que se haga justicia, mi hermana no mereció morir así”.

La incertidumbre y el dolor han golpeado duramente a la familia Pachy, cuya madre se encuentra en un estado devastador. Ingrid compartió el profundo sufrimiento que están viviendo: “Mi madre está deshecha, ella no puede con esto, mi madre necesita ayuda psicológica, ella está mal, no puede dormir, no quiere comer, se quiere morir, no quiere nada”.