“Hay vínculos entre robo de vehículos y droga”, aseguró el diputado chileno Jaime Araya

Bolivia

En una entrevista realizada en el programa "Que No Me Pierda", el diputado chileno Jaime Araya afirmó que bandas del crimen organizado están operando en la frontera entre Bolivia y Chile que suelen intercambiar vehículos robados por droga.

Ante esta situación, el diputado chileno solicitó a la fiscalía de su país que se establezca un espacio de colaboración con las autoridades bolivianas, con el fin de agilizar las investigaciones y abordar de manera conjunta estos hechos.

El escándalo de vehículos robados en Chile y que están en Bolivia resurgió luego de que el presidente, Luis Arce, entregó un auto a la dirigencia del Conamaq y un mes después se conoció que tenía denuncia de robo en Santiago de Chile.

“El tráfico de vehículos robados desde Chile hacia Bolivia no es un problema reciente, es uno de larga data. (…) Hemos tenido información de que muchas veces los vehículos están en dependencia de organismos públicos de Bolivia”, dijo el diputado chileno, Jaime Araya, durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda, de la Red Uno.

"Es insólito que el presidente de Bolivia haya hecho la entrega de un vehículo que fue robado aquí (Chile). Esto no es normal, ni se puede permitir. En la frontera de Chile y Bolivia hay operaciones de bandas del crimen organizado que internan vehículos robados y los utilizan a vista y presencia de todo el mundo (...) muchas veces lo intercambian por droga.", agregó.

El jueves, se descubrió que otro vehículo robado en Chile había sido entregado por el Ministerio de la Presidencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la denuncia fue interpuesta por la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar.

En una conferencia de prensa, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, responsabilizaron a las autoridades de Chile por no actualizar su sistema de denuncias y por no proteger sus vehículos que son robados e internados a Bolivia.

El diputado chileno, Jaime Araya, cuestionó las declaraciones y aseguró que la Aduana busca deslindar su responsabilidad de lo ocurrido. "Me parece que ella (presidenta aduana) no está diciendo las cosas como son en la práctica por desconocimiento y me parece preocupante que las autoridades bolivianas no tengan conciencia de como operan las bandas de crimen organizado", dijo.

En respuesta a la afirmación de la ministra de presidencia de Bolivia, de que los vehículos estaban nacionalizados, el diputado dijo que en Chile existe un sistema eficiente para denunciar el robo de vehículos y se sorprende por las declaraciones de la autoridad bolivian. Considera extraño que alguien decida legalizar un vehículo de origen dudoso, nacionalizarlo y disponer libremente de él de manera tan liviana.