“Hernández se vistió de azul”, cuestionan imparcialidad de la CIDH, tras participar en desagravio

Bolivia

Persisten las críticas entorno al representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, por participar en un acto de desagravio a los exvocales electorales del 2019, cuando se denunció el fraude electoral que fue corroborado por una auditoria de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El ejecutivo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, cuestionó al comisionado y agregó que con su participación contradijo la auditoría de la OEA.

“Lo que hizo es grave. Él no podía reunirse con los exvocales, no podía entregarles certificados, no podía hablar de que ellos son víctimas de derechos humanos, cuando esas personas todavía tienen que rendir cuentas a la justicia Bolivia”, indicó el dirigente.

De igual manera indicó que con ese tipo de accionar se está poniendo en duda el objetivo de la misión de la CIDH y su imparcialidad. “El señor Joel Hernández se involucró en un acto político y partidario, en un acto para consolidar esa visión de que hubo un golpe de estado y por lo tanto se vistió de azul”.

Por su parte, el analista político José Luis Santistevan indicó, que la participación del comisionado en ese tipo de acto solo logró demostrar que está actuando de manera “parcializada”, además de que “desconoció todos los hechos históricos que ocurrieron entre 2019 y 2020”.

“Él puede ir a donde le plazca, pero no puede ser miembro de la comisión y demostrar con actos y acciones su falta de imparcialidad. Está haciendo perder la credibilidad a la Comisión (CIDH)”, dijo el analista.

Santistevan no cree que haya cambios en la reforma judicial del país tras la visita de la comisión y que “va seguir la persecución, además de los mismos jueces y fiscales”.

“Hay un manejo abusivo, arbitrario y grosero del Ministerio de Justicia para seguir con la muletilla de golpe de estado, cosa que es inexistente”, agregó.