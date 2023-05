01/05/2023 - 23:43

Insólito: Secuestradores bajan el precio para liberar a Michael Arrazola el joven de 21 años

En un audio se escucha pedir a los secuestradores del joven de 21 años, la suma de $us 1 millón por su rescate. El padre aseguró que no tiene dinero, por lo que los carceleros bajaron el precio a $us 400 mil, el hecho se suscitó en Shinahota.

Redacción Red Uno de Bolivia