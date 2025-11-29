“Jamás amedrenté a nadie”, Abogado se defiende tras acusaciones por muerte de López

El abogado Ludwing Ledezma ofreció declaraciones en el programa Que No Me Pierda sobre el caso del reo Remberto López, quien fue asesinado mientras cumplía detención preventiva en el penal de Palmasola.

Ledezma aseguró que la liberación previa de López se dio de manera “ilegítima” y señaló varias irregularidades en el proceso judicial.

Según el jurista, 17 antecedentes penales de López desaparecieron del sistema judicial, lo que permitió que obtuviera la cesación de detención preventiva sin que se cumplieran los requisitos legales. Además, explicó que la detención domiciliaria otorgada nunca fue verificada, incumpliendo la normativa que exige comprobar la habitabilidad del domicilio.

El abogado indicó que la Sala Penal del Tribunal de Alzada revocó el auto de cesación de detención, pues no existían nuevos elementos que justificaran la medida. “Gracias a esta intervención, López no salió del recinto penitenciario antes de tiempo”, afirmó.

Ledezma desestimó las acusaciones del abogado de López, quien lo responsabilizó de la muerte del reo. “Son declaraciones descabelladas y sin ningún tipo de prueba. Yo jamás amedrenté ni tramité cambios administrativos en el penal”, aseguró.

El abogado también advirtió sobre la presencia de un celular en el traslado de López a Palmasola, señalando que este hecho podría revelar nuevos vínculos delictivos del grupo al que pertenecía el reo y debe ser investigado.

Finalmente, Ledezma enfatizó que su labor fue garantizar la legalidad del proceso y evitar que un reo con antecedentes penales continuara cometiendo delitos.

Dos reclusos brasileños del PC-7 de Palmasola, ligados al Comando Vermelho, fueron condenados a 30 años de cárcel por la muerte de López, detenido por el asesinato del juez de Villa Tunari.

