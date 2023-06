¿“La sin macho”? Este sería el nombre que Grisel pondría a su nuevo negocio

Bolivia

"¿Lo dije o lo pensé?". Esta fue la reacción de Grisel luego de revelar el nombre que le pondría a su nuevo negocio.

Sucedió en el stand de Red Uno en la Fexco de Cochabamba, la semana pasada. Todos los presentadores de "Sabores Bolivianos" se reunieron en el campo ferial para compartir con el público que no dejó de darles muestras de su cariño y apoyo.

Entonces, cuando probaban la tradicional salteña 7 machos de Cochabamba, que se caracteriza por su sabor picante.

"Yo siempre me preguntaba por qué le habrán puesto ese nombre. ¿La dueña habrá tenido 7 maridos? ¿Qué será?, decía. Nunca me había imaginado que era eso, gracias por quitarme la duda", afirmó Grisel.

Luego, confesó que ella también quería abrir una salteñeria "7 machos", pero no le alcanzaba.

"Máximo he llegado a 3 o 4. Sería 'La sin macho'", dijo. "No es algo de lo me enorgullezca", agregó.