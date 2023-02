“Ni la doctora ni su ayudante me atendieron”, Cristina dio a luz en el pasillo de un centro médico

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Cristina Moreno, la joven madre que tuvo que dar a luz en el pasillo de un centro de salud, luego de que le negaron atención estuvo en el programa Que No Me Pierda para contar lo ocurrido la noche del sábado 4 de febrero en aquel nosocomio, que ahora es investigado por autoridades municipales de Santa Cruz.

“Yo fui al centro de salud a las 4:30 (de la tarde), me hicieron pasar a enfermería para tomaron los signos vitales y me dijeron que pase a sala de parto. Ahí el doctor que estaba de turno me atendió, pero me dijo que faltaba arto y que vuelva cuando tenga más dolor”, relató la joven madre, quien dijo que su fecha de parto estaba programada para la primera semana de febrero.

Tras recibir esta respuesta, Cristina decidió retornar a su domicilio sin embargo al promediar las 19:40 tuvo que retornar al centro de salud por los fuertes dolores que tenía. “Cuando llegué me mandaron a sala de parto, pero tuve que esperar en el pasillo porque la doctora (de turno) estaba atendiendo otro parto”, explicó.

“Yo tocaba la puerta y les decía que por favor me atiendan porque no aguantaba. Cuando la doctora salió me dijo que no podía atenderme y que me vaya a otro centro, pero le dije que no iba aguantar; fue ahí que me cerró la puerta y yo rompí fuente”, agregó la joven.

Cristina dijo que los primeros en ayudarla fueron las personas que también esperaban ser atendidas, quienes hicieron que el médico general salga al pasillo a socorrer a la madre y el recién nacido, quien está en excelentes condiciones y pesando 3.500 kg.

Cargando...

“La doctora que estaba (de turno) debió decirle a su ayudante que me atienda, pero ninguna de las dos fue capaz de hacerlo”, expresó.